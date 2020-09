Profiling 9 | anticipazioni puntate in onda domenica 27 settembre su Giallo

(Di domenica 27 settembre 2020)due nuovi episodi della nona stagione in27alle 21:10 su. Continua l’appuntamento settimanale con la serie francese più popolare in Italia,. I due nuovi episodi della nona stagione andranno in27alle 21:10 su(canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky). La nona stagione, già trasmessa su FoxCrime nel 2019, è composta da 10 episodi che saranno suddivisi in 5 domeniche, con due episodi a settimana.9, leinil 272020 9×07 Fuggire – Adèle ha scoperto il segreto che Rocher nasconde da ...

zazoomblog : Profiling 9 anticipazioni puntate in onda domenica 20 settembre su Giallo - #Profiling #anticipazioni #puntate -

Ultime Notizie dalla rete : Profiling anticipazioni

Dituttounpop

Profiling due nuovi episodi della nona stagione in onda domenica 27 settembre alle 21:10 su Giallo. Continua l’appuntamento settimanale con la serie francese più popolare in Italia, Profiling. I due n ...Continua la programmazione di Profiling 9 su Giallo, ogni domenica con due episodi in prima visione in chiaro a partire dalle 21.10. La nuova stagione del procedural francese con protagonista Juliette ...