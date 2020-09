NBA Playoff 2020, Miami Heat-Boston Celtics oggi in tv: data, canale e orario gara-6 (Di domenica 27 settembre 2020) Miami Heat-Boston Celtics, gara-6 valida per le Eastern Conference Finals dei Playoff NBA 2020. La banda di Stevens si è presa d’orgoglio gara-5 per 121-108, soprattutto grazie a un clamoroso terzo quarto da 41-25: in questo frangente Jayson Tatum ha messo a segno 17 dei suoi 31 punti totali, portando i suoi dal -12 al +12. La punta di diamante dei biancoverdi è stato ben supportata da Jaylen Brown (28) e Daniel Theis (15+13 rimbalzi), mentre dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Goran Dragic. Stanotte ennesimo spariacque: gli Heat affronteranno i Lakers alle Finals o si andrà a gara-7? Appuntamento a partire dalle ore 01:30 di lunedì 27 settembre, in tv su Sky Sport NBA ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)-6 valida per le Eastern Conference Finals deiNBA. La banda di Stevens si è presa d’orgoglio-5 per 121-108, soprattutto grazie a un clamoroso terzo quarto da 41-25: in questo frangente Jayson Tatum ha messo a segno 17 dei suoi 31 punti totali, portando i suoi dal -12 al +12. La punta di diamante dei biancoverdi è stato ben supportata da Jaylen Brown (28) e Daniel Theis (15+13 rimbalzi), mentre dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Goran Dragic. Stanotte ennesimo spariacque: gliaffronteranno i Lakers alle Finals o si andrà a-7? Appuntamento a partire dalle ore 01:30 di lunedì 27 settembre, in tv su Sky Sport NBA ...

