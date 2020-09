NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di domenica 27 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con iNBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre.le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con idi ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONEPRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Playoff NBA, nelle rimonte da 1-3 nessuno come i Denver Nuggets: tutti i precedenti Sky Sport NBA Playoff - James devastante, i Lakers mandano a casa Denver

I Lakers hanno il match point per tornare dopo dieci anni alle Finals per il titolo NBA, e i Nuggets non devono perdere l'ultimo treno per tornare in corsa. Gara 5 nasce in equilibrio con Howard al ce ...

NBA, Playoff 2020: LeBron James su un pianeta diverso, i Los Angeles Lakers volano alle Finals

I Los Angeles Lakers tornano alle NBA Finals dopo dieci anni di assenza. In gara5 della finale di Western Conference i gialloviola allenati da Frank Vogel chiudono la serie per 4-1 sconfiggendo per 10 ...

