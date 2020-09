Napoli Genoa 0-0 LIVE: primi squilli di Osimhen (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 0-0 MOVIOLA 6′ Ancora Osimhen – Il nigeriano è partito forte. In percussione entra in area, calcia di destro da posizione defilata. Marchetti blocca in sicurezza. 5′ Tiro Osimhen – Primo squillo del neo attaccante del Napoli. Mertens crossa dalla destra, Osimhen stacca di testa ma manda alto. FISCHIO D’INIZIO – SI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 6′ Ancora– Il nigeriano è partito forte. In percussione entra in area, calcia di destro da posizione defilata. Marchetti blocca in sicurezza. 5′ Tiro– Primo squillo del neo attaccante del. Mertens crossa dalla destra,stacca di testa ma manda alto. FISCHIO D’INIZIO – SI ...

