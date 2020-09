Matteo Salvini sul palco: «Ho la febbre, il medico mi ha detto di andare a casa». Ma gira il Lazio per i comizi (Di domenica 27 settembre 2020) Matteo Salvini ha la febbre ma, invece di tornare a casa seguendo i consigli del suo medico, continua a girare il Lazio per alcuni comizi. Lo ha ammesso lo stesso senatore e leader della Lega, ex ministro dell’Interno nel governo Conte I. «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto “Lei adesso va a casa”» – ha spiegato Matteo Salvini sul palco a Formello – «Io gli ho risposto: “Sì, ma prima vado ad Anguillara Sabazia, a Formello e a Terracina. E poi la sera vado a casa”». ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 settembre 2020)ha lama, invece di tornare aseguendo i consigli del suo, continua are ilper alcuni. Lo ha ammesso lo stesso senatore e leader della Lega, ex ministro dell’Interno nel governo Conte I. «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato ilmi ha“Lei adesso va a”» – ha spiegatosula Formello – «Io gli ho risposto: “Sì, ma prima vado ad Anguillara Sabazia, a Formello e a Terracina. E poi la sera vado a”». ...

