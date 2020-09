Highlights e gol Roma-Juventus 2-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Roma-Juventus, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020-21. Allo Stadio Olimpico il big match domenicale si conclude sul 2-2 con un punto per parte. I ragazzi di Pirlo rispondono per ben due volte al doppio vantaggio firmato da Veretout con il solito Ronaldo, anch’esso autore di una doppietta. Ecco le azioni salienti dell’incontro. TABELLINO E PAGELLE – Roma-Juventus 2-2 Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la seconda giornata del campionato di-21. Allo Stadio Olimpico il big match domenicale si conclude sul 2-2 con un punto per parte. I ragazzi di Pirlo rispondono per ben due volte al doppio vantaggio firmato da Veretout con il solito Ronaldo, anch’esso autore di una doppietta. Ecco le azioni salienti dell’incontro. TABELLINO E PAGELLE –2-2

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - SkySport : THIAGO SILVA SCIVOLA ?? E REGALA IL GOL COME GERRARD ? ? Prima gara in Premier da dimenticare per il brasiliano, che… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Roma Juve: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Juve: #azioni #salienti - freebeard98 : Negli highlights vedo tante occasioni da gol ma non il fallo da ultimo uomo di Chiellini... #RomaJuventus - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Crotone-Milan 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A -