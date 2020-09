GfVip, Stefania Orlando è una furia contro Franceska Pepe: “Bugiarda!”- Video (Di domenica 27 settembre 2020) Si accendono gli animi nella casa del Grande Fratello Vip dove la convivenza si sta facendo particolarmente difficile: a pranzo è scoppiata una furiosa lite tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. Il kiwi della discordia: potrebbe intitolarsi così l’episodio litigioso appena andato in onda tra le mura della casa del GfVip. Durante il pranzo domenicale … L'articolo GfVip, Stefania Orlando è una furia contro Franceska Pepe: “Bugiarda!”- Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Si accendono gli animi nella casa del Grande Fratello Vip dove la convivenza si sta facendo particolarmente difficile: a pranzo è scoppiata una furiosa lite tra. Il kiwi della discordia: potrebbe intitolarsi così l’episodio litigioso appena andato in onda tra le mura della casa del. Durante il pranzo domenicale … L'articoloè una: “Bugiarda!”-proviene da www.meteoweek.com.

