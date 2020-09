Domenica In: crolla una telecamera mentre canta Emma Marrone (Di domenica 27 settembre 2020) Emma Marrone questo pomeriggio è stata ospite da Mara Venier a Domenica In, dove ha raccontato come ha passato la quarantena ed ha parlato dei suoi nuovi progetti lavorativi. Questo, infatti, sembrerebbe essere un bel periodo lavorativo per la Marrone: è fra i giudici di X Factor ed è in radio col nuovo singolo, Latina. Il brano lo ha presentato anche al pubblico di Rai Uno con una esibizione live, ma proprio sul più bello la steadycam che la stava riprendendo è crollata a terra e la regia ha immediatamente staccato riprendendola da una telecamera fissa. Il mezzo secondo di terrore negli occhi di Emma quando ha visto la steadycam cadere è epico. Il terrore nel volto di Emma per il crollo della steadycam. ... Leggi su biccy (Di domenica 27 settembre 2020)questo pomeriggio è stata ospite da Mara Venier aIn, dove ha raccontato come ha passato la quarantena ed ha parlato dei suoi nuovi progetti lavorativi. Questo, infatti, sembrerebbe essere un bel periodo lavorativo per la: è fra i giudici di X Factor ed è in radio col nuovo singolo, Latina. Il brano lo ha presentato anche al pubblico di Rai Uno con una esibizione live, ma proprio sul più bello la steadycam che la stava riprendendo èta a terra e la regia ha immediatamente staccato riprendendola da unafissa. Il mezzo secondo di terrore negli occhi diquando ha visto la steadycam cadere è epico. Il terrore nel volto diper il crollo della steadycam. ...

