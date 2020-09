Crotone-Milan, Pioli: “Gestito bene la gara, soddisfatto di Diaz e Tonali. Rebic? Tutto sul suo infortunio, ecco cosa spero” (Di domenica 27 settembre 2020) Vince ancora il Milan di Stefano Pioli.2-0: è questo il risultato della sfida tra Milan e Crotone, andata in scena questo pomeriggio al "Giuseppe Meazza". I rossoneri, in rete con Kessie e Diaz, volano in vetta alla classifica a punteggio pieno. Un risultato che riempie d'orgoglio il tecnico Stefano Pioli, espressosi ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."Questa era una partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso, a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito la gara, potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo approcciato bene. È stata una vittoria importante. Dobbiamo ragionare partita per partita, crescendo e migliorando. Abbiamo infortuni, adesso stringiamo i denti; ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Vince ancora ildi Stefano.2-0: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questo pomeriggio al "Giuseppe Meazza". I rossoneri, in rete con Kessie e, volano in vetta alla classifica a punteggio pieno. Un risultato che riempie d'orgoglio il tecnico Stefano, espressosi ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."Questa era una partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso, a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito la, potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo approcciato. È stata una vittoria importante. Dobbiamo ragionare partita per partita, crescendo e migliorando. Abbiamo infortuni, adesso stringiamo i denti; ...

