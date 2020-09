Crotone-Milan | le formazioni ufficiali

(Di domenica 27 settembre 2020) Dopo il pesante ko contro il Genoa, ildi Stroppa è chiamato ad una grande partita contro il. La squadra di Pioli ha vinto all'esordio in campionato contro il Bologna e l'allenatore emiliano allo Scida schiera Tonali e Brahim Diaz titolari. Queste le.LEcaption id="attachment 1028151" align="alignnone" width="300" Tonali (Getty Images)/caption(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Messias, Molina; Simy, Dragus.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. ITA Sport Press.

Alle 18:00 di oggi si affrontano Crotone e Milan nella seconda giornata di campionato. Tonali e B. Diaz giocheranno per la prima volta dal 1' con la maglia del Diavolo in Serie A, novità Dragus nel Cr ...Tonali e Brahim Diaz dal primo minuto sono le novità di Stefano Pioli per la trasferta di Crotone. Il tecnico del Milan dà fiducia ai due nuovi acquisti, concedendo un po' di riposo a Bennacer e Casti ...