Crotone-Milan 0-2 | Pioli | “Vittoria importante e meritata”

"E' stata una partita difficile e complicata ma una vittoria importante e meritata. Adesso stringiamo i denti, questa è una settimana molto importante per il campionato e l'Europa League. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite". Lo ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria con il Crotone. "Stiamo giocando spesso, a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito la gara – ha detto l'allenatore a Sky Sport – ma potevamo gestire meglio la palla. Ambizioni? Dobbiamo ragionare partita per partita, crescendo e migliorando. Abbiamo giocato con attenzione". Pioli ha parlato del brutto infortunio al braccio occorso a Rebic al 58′ del secondo tempo:

