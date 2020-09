Cristiano Ronaldo “vince” ancora: è l’atleta più ammirato del mondo. Battuti anche Messi e Jordan (Di domenica 27 settembre 2020) Interessante classifica diffusa nelle scorse ore da parte di YouGov che ha stilato la classifica dei personaggi più ammirati al mondo nel 2020. Tra questi, anche molti politici, imprenditori ma anche sportivi. Non potevano mancare Lionel Messi e soprattutto Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, sesto nella classifica complessiva, ma primo tra gli sportivi.Cristiano Ronaldo atleta più ammiratoCome si nota dalla speciale classifica, l'asso portoghese della Juventus risulta al sesto posto. Cristiano Ronaldo è il primo sportivo della graduatoria. Alle sue spalle l'eterno rivale Lionel Messi che si posiziona all'undicesimo posto. ancora più dietro, un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Interessante classifica diffusa nelle scorse ore da parte di YouGov che ha stilato la classifica dei personaggi più ammirati alnel 2020. Tra questi,molti politici, imprenditori masportivi. Non potevano mancare Lionele soprattutto. Quest'ultimo, sesto nella classifica complessiva, ma primo tra gli sportivi.atleta piùCome si nota dalla speciale classifica, l'asso portoghese della Juventus risulta al sesto posto.è il primo sportivo della graduatoria. Alle sue spalle l'eterno rivale Lionelche si posiziona all'undicesimo posto.più dietro, un ...

Gazzetta - Quasi amici

Su Gazzetta si parla di Dzeko e Ronaldo: “Quasi amici”. Poteva essere la loro prima gara insieme ma il mercato li ha divisi ancora. Fonseca difende il bosniaco: «A Verona non si è rifiutato di entrare ...

