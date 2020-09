Carlo Verdone si opera alle anche: 'Ogni volta che mi vedevate in un film impazzivo per il dolore. Oggi cammino' (Di domenica 27 settembre 2020) Carlo Verdone si è operato a tutte e due le anche. 'Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020)si èto a tutte e due le. 'Dopo sette anni di atroceper le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 dirmi in un colpo solo alla ricostruzione ...

clikservernet : “Impazzivo dal dolore, ora sto in paradiso”: la felicità di Carlo Verdone dopo l’operazione alle anche - Noovyis : (“Impazzivo dal dolore, ora sto in paradiso”: la felicità di Carlo Verdone dopo l’operazione alle anche) Playhitmu… - Affaritaliani : Carlo Verdone torna a camminare dopo doppia operazione all'anca: 'Impazzivo dal dolore' - zazoomblog : Carlo Verdone: 7 anni di dolore ora il “miracolo” – VIDEO - #Carlo #Verdone: #dolore #“miracolo” - grillotalpa : RT @Adnkronos: #CarloVerdone si opera: 'Non ero più in grado di camminare per pochi metri' -