Bufera su Tridico. Raddoppiato il compenso del presidente dell’Inps. Ma non percepirà gli arretrati. Conte: “Non sono stato informato” (Di domenica 27 settembre 2020) Finisce nella tempesta il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dopo la notizia pubblicata dalla Repubblica sull’aumento del suo compenso, più che Raddoppiato passando da 62.000 euro all’anno a 150.000. Un aumento, quello deciso nel decreto interministeriale firmato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e dal titolare dell’Economia Roberto Gualtieri lo scorso 7 agosto. L’Inps, con una nota della Direzione risorse umane, ha affermato di “non aver corrisposto al presidente Tridico compensi arretrati e, in ogni caso, gli uffici dell’Istituto non hanno mai previsto l’erogazione di un compenso arretrato al presidente per il periodo che va da maggio 2019 al 15 aprile 2020”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Finisce nella tempesta ildell’Inps, Pasquale, dopo la notizia pubblicata dalla Repubblica sull’aumento del suo, più chepassando da 62.000 euro all’anno a 150.000. Un aumento, quello deciso nel decreto interministeriale firmato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e dal titolare dell’Economia Roberto Gualtieri lo scorso 7 agosto. L’Inps, con una nota della Direzione risorse umane, ha affermato di “non aver corrisposto alcompensie, in ogni caso, gli uffici dell’Istituto non hanno mai previsto l’erogazione di unarretrato alper il periodo che va da maggio 2019 al 15 aprile 2020”. ...

Un sabato 26 settembre difficile per Pasquale Tridico, travolto dalla bufera dell’aumento dello stipendio. Il presidente dell’Inps ha deciso di difendersi con una lettera inviata a La Repubblica riper ...

Inps, Tridico e lo stipendio: "Attaccato per colpire il governo"

Ora il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico, vicino al M5S, è al centro della bufera per il suo stipendio. “Infangano me per colpire il governo, sono sconvolto”, ha sottolineato ...

