Bomba d’acqua su Napoli | arriva l’annuncio sulle scuole

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Allagamenti, alberi caduti e smottamenti a causa delle forti piogge che nel pomeriggio di oggi hanno interessatoe provincia. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per alberi cadutistrade e almeno una decina le segnalazioni di scantinati allagati e strade impraticabili. L’Unità di crisi del Comune diha seguito e monitorato per tutto il pomeriggio, coordinata dal Sindaco de Magistris con gli Assessori e i Dirigenti competenti, la situazione dell’evolversi delle condizioni meteo in città, alla luce del nuovo bollettino di allerta Gialla, valido dalle 06:00 di lunedì 28 settembre 2020 alle 06:00 di martedì 29 settembre 2020, con i seguenti fenomeni previsti: precipitazioni sparse anche a ...