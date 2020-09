Bimba di 14 mesi in coma: ha tracce di marijuana nelle urine. Aperta un'inchiesta (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. Lo riporta La provincia Pavese. La piccola si è ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14è stata portata inal Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovatodi. Lo riporta La provincia Pavese. La piccola si è ...

