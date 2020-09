Bambina di 14 mesi in coma: “Trovate tracce di marijuana nelle urine”. Dopo le cure, trasferita in una struttura protetta (Di domenica 27 settembre 2020) Una Bambina di 14 mesi è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia. La piccola si è ripresa nel giro di alcuni giorni ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. I medici del Policlinico, scrive La Provincia Pavese, hanno infatti trovato tracce di marijuana nelle urine. Da qualche giorno la Bambina non stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l’hanno vista cadere in un sonno sempre più profondo e l’hanno portata in pediatria al San Matteo, dove è arrivata in coma. Alla scoperta delle tracce di marijuana, i medici hanno avvisato la polizia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Unadi 14è stata portata inal Policlinico San Matteo di Pavia. La piccola si è ripresa nel giro di alcuni giorni ed è statain unaper decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano. I medici del Policlinico, scrive La Provincia Pavese, hanno infatti trovatodiurine. Da qualche giorno lanon stava bene, poi i genitori, che vivono in Lomellina, l’hanno vista cadere in un sonno sempre più profondo e l’hanno portata in pediatria al San Matteo, dove è arrivata in. Alla scoperta delledi, i medici hanno avvisato la polizia. ...

