Venaria, spara alla moglie in strada. Torna in casa e si uccide (Di sabato 26 settembre 2020) uccide la moglie in strada e si suicida. Omicidio-suicidio questa sera a Venaria , comune alle porte di Torino. Antonino La Targia , 46 anni, costretto su una sedia a rotelle, ha sparato la moglie ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020)laine si suicida. Omicidio-suicidio questa sera a, comune alle porte di Torino. Antonino La Targia , 46 anni, costretto su una sedia a rotelle, hato la...

squopellediluna : la strage continua - zazoomblog : Torino spara alla moglie e si toglie la vita: omicidio-suicidio a Venaria - #Torino #spara #moglie #toglie #vita: - DaniR64 : RT @Helliot_Spencer: Spara sei volte per strada alla compagna e poi, tornato in casa, si suicida. Ma é tutta colpa della separazione in att… - Helliot_Spencer : Spara sei volte per strada alla compagna e poi, tornato in casa, si suicida. Ma é tutta colpa della separazione in… - StampaTorino : Spara alla compagna in strada e poi si toglie la vita a casa: omicidio-suicidio a Venaria -