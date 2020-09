Torino Atalanta: Gasperini domina sulle fasce e i granata affondano (Di sabato 26 settembre 2020) Il Torino di Giampaolo fatica ad assimilare i principi della difesa a zona. L’Atalanta ha costantemente trovato Gosens a sinistra Per una squadra di Giampaolo in rodaggio, non esiste peggior avversario dell’Atalanta di Gasperini. Ciò è emerso con chiarezza al “Grande Torino”, dove il gioco dei bergamaschi ha messo in crisi la difesa a zona pura dei granata. Il secondo tempo è stato degno parente del match di Firenze, dove Giampaolo aveva detto che mancava ancora brillantezza atletica: i padroni di casa sono di fatto spariti dal match. Anche la prima frazione si è però distinta per tante problematiche, con i granata che faticano molto ad assimilare i principi tattici del nuovo tecnico. In fase di possesso, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ildi Giampaolo fatica ad assimilare i principi della difesa a zona. L’ha costantemente trovato Gosens a sinistra Per una squadra di Giampaolo in rodaggio, non esiste peggior avversario dell’di. Ciò è emerso con chiarezza al “Grande”, dove il gioco dei bergamaschi ha messo in crisi la difesa a zona pura dei. Il secondo tempo è stato degno parente del match di Firenze, dove Giampaolo aveva detto che mancava ancora brillantezza atletica: i padroni di casa sono di fatto spariti dal match. Anche la prima frazione si è però distinta per tante problematiche, con iche faticano molto ad assimilare i principi tattici del nuovo tecnico. In fase di possesso, ...

