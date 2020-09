''Sono Julia Roberts'', mistero sulla donna senza memoria arrivata al pronto soccorso (Di sabato 26 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La 40enne, priva di documenti, ha raccontato ai medici dell'ospedale di Vigevano di chiamarsi Julia Roberts ma la sua reale identità resta un mistero Quando i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano le hanno chiesto quale fosse il suo nome non ha esitato un secondo nella risposta: ''Sono Julia Roberts''. Ma, a ragion veduta, non poteva trattarsi della star americana che, fino a prova contraria, vive dall'altra parte dell'oceano. Tuttavia, a più di due mesi dall'accaduto, l'identità della donna resta un mistero da cui neanche gli investigatori ne vengono a capo. Chi è la sconosciuta? ''Sono io, Julia ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La 40enne, priva di documenti, ha raccontato ai medici dell'ospedale di Vigevano di chiamarsima la sua reale identità resta unQuando i medici deldell'ospedale di Vigevano le hanno chiesto quale fosse il suo nome non ha esitato un secondo nella risposta: ''''. Ma, a ragion veduta, non poteva trattarsi della star americana che, fino a prova contraria, vive dall'altra parte dell'oceano. Tuttavia, a più di due mesi dall'accaduto, l'identità dellaresta unda cui neanche gli investigatori ne vengono a capo. Chi è la sconosciuta? ''io,...

