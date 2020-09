Serie A, Inter-Fiorentina: out Hakimi, Eriksen e Perisic in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali (Di sabato 26 settembre 2020) E' tutto pronto per Inter-Fiorentina.Ritorna in campo la formazione di Antonio Conte che, questa sera, ospiterà la viola di Iachini reduce dal successo maturato contro il Torino nella prima giornata di campionato.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pirola, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.Allenatore: Antonio Conte. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) E' tutto pronto per.Ritorna inla formazione di Antonio Conte che, questa sera, ospiterà la viola di Iachini reduce dal successo maturato contro il Torino nella prima giornata di campionato.Di seguito, ledella sfida:(3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14; 24; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 97 Radu, 2, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pirola, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.Allenatore: Antonio Conte.(3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 ...

GoalItalia : Fuori Asamoah e Joao Mario: la lista dell'#Inter per la Serie A ???? - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - CorSport : Il calvario di #Eriksen , vice #Vidal contro voglia all' #Inter ?? - Mediagol : #SerieA, #Inter-#Fiorentina: out Hakimi, Eriksen e Perisic in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali - siamo_la_Roma : ?? Vincono #Lazio (0-2 a #Cagliari) e #Benevento (2-3 in casa della #Sampdoria) ?? Altre due vittorie in trasferta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Mercato Inter, novità in uscita: un esubero può restare in Serie A Virgilio Sport Inter, Handanovic: 'Tifosi? Bisogna chiedere a chi di dovere. Sulla Fiorentina...'

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida contro la Fiorentina: "C’è tanta voglia di ripartire ma è passato pochissimo tempo, quindi è una sensazione strana. Sarà subit ...

Inter-Fiorentina, fuori Vidal e Hakimi: giocano Young e Brozovic

MILANO - Nella prima Inter di stagione, Arturo Vidal e Achraf Hakimi partono dalla panchina. Tutto previsto per il cileno considerato che era reduce da una manciata di allenamenti alla Pinetina. La gr ...

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida contro la Fiorentina: "C’è tanta voglia di ripartire ma è passato pochissimo tempo, quindi è una sensazione strana. Sarà subit ...MILANO - Nella prima Inter di stagione, Arturo Vidal e Achraf Hakimi partono dalla panchina. Tutto previsto per il cileno considerato che era reduce da una manciata di allenamenti alla Pinetina. La gr ...