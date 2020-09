Sampdoria-Benevento | Inzaghi | “Un onore i complimenti di Ranieri Mercato? Non posso chiedere giocatori più forti | la società…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 settembre 2020) Può sorridere il.Non sarebbe potuta cominciare meglio la stagione delche, in occasione della sfida di questa sera contro la Fiorentina, vince in rimonta al "Ferraris" grazie alla doppietta di Caldirola e la rete di Letizia. Successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei sanniti Filippo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabello. Quindi c'è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi è importantissimo aver vinto nonostante fossimo andati in svantaggio. I tuoi genitori che partita hanno visto? Ho chiamato a casa, a mio padre arrivava la linea ma ...