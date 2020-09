Salernitana in recupero sulla Reggina | termina in parità l’esordio all’Arechi

(Di sabato 26 settembre 2020)in parità l’esordio dellanel campionato 2020/21 di B. Contro lapartita vivace e frizzante nonostante il campo era pesantissimo per la pioggia caduta ieri e oggi su Salerno. Tutino in forma fa girare il gioco ma Menez e Denis mettono paura a Belec. Lapreme e a 8’ dal termine Menez confeziona il vantaggio con un’azione magistrale. Nemmeno il tempo di riprendere e Casasola con un tiro cross beffa Plizzari. Su punizione Menez sfiora il raddoppio prima dei tre minuti di. Nel finale Tutino, di rimpallo, spreca una clamorosa occasione per la vittoria della1-1(3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; ...

Finisce 1-1 l'esordio della Salernitana nel campionato 2020/21 di B. Contro la Reggina partita vivace e frizzante nonostante il campo era pesantissimo per la pioggia caduta ieri e oggi su Salerno.