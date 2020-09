Roberto Anselmi Fiacchini figlio Renato Zero chi è? Età | carriera e privato

Leggi su chenews

(Di sabato 26 settembre 2020)è ildiche questo pomeriggio sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. Conosciamolo meglio. Torna Verissimo in onda questo pomeriggio come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin, tra gli ospiti della nuova puntata ancheche arriva in studio per la prima volta. Il cantante romano che solo qualche giorno fa ha duramente criticato Achille Lauro ha unadottivoche in passato ha anche partecipato ad una delle edizioni dell’isola dei Famosi. Conosciamolo meglio.Anselmoetà Iladottivo del ...