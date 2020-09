Renato Zero a Verissimo alla vigilia dei 70 anni, la favola di Fiacchini continua: “Vi ho fregati tutti” (video) (Di sabato 26 settembre 2020) Il racconto di Renato Zero a Verissimo è un bilancio di questi primi 70 anni di vita, che festeggerà su Canale5 con il grande concerto in onda il 29 settembre. Un compleanno importante, che festeggerà alla fine della pandemia, ma che non vive come un momento cruciale della sua esistenza. “Fuggirò per una destinazione ignota. Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici” I festeggiamenti, quelli veri, Renato li consumerà con il suo pubblico attraverso un triplo album che ha anticipato con L’Angelo Ferito. Il terzo volume del cofanetto sarà rilasciato il 30 settembre, proprio per il suo compleanno, mentre il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Il racconto diè un bilancio di questi primi 70di vita, che festeggerà su Canale5 con il grande concerto in onda il 29 settembre. Un compleanno importante, che festeggeràfine della pandemia, ma che non vive come un momento cruciale della sua esistenza. “Fuggirò per una destinazione ignota. Il compleanno per me è tutti i giorni. Ogni volta che apro gli occhi. Mi festeggio con una buona colazione, una passeggiata e facendo una visita agli amici” I festeggiamenti, quelli veri,li consumerà con il suo pubblico attraverso un triplo album che ha anticipato con L’Angelo Ferito. Il terzo volume del cofanetto sarà rilasciato il 30 settembre, proprio per il suo compleanno, mentre il ...

