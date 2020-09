Pesaro-Dinamo Sassari in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A1 2020/2021 (Di domenica 27 settembre 2020) Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari si affrontano sul parquet della Vitifrigo Arena nella prima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Grandi ambizioni quelle dei biancorossi che ripartono con esperienza in campo e la guida di Jasmin Repesa. Favoriti i sardi che hanno però già ceduto una volta ai rivali nella sfida di ritorno del girone di Supercoppa. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 di domenica 27 settembre, il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 27 settembre, Ore 18.30 – Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari (Eurosport Player) SEGUI VIRTUS ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Carpegna Prosciuttoe Banco di Sardegnasi affrontano sul parquet della Vitifrigo Arena nella prima giornata del campionato diA1. Grandi ambizioni quelle dei biancorossi che ripartono con esperienza in campo e la guida di Jasmin Repesa. Favoriti i sardi che hanno però già ceduto una volta ai rivali nella sfida di ritorno del girone di Supercoppa. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 di domenica 27 settembre, il match sarà trasmesso insulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 27 settembre, Ore 18.30 – Carpegna Prosciutto-Banco di Sardegna(Eurosport Player) SEGUI VIRTUS ...

AllAroundnet : @legabasketA 1^ andata 2020-21 è di nuovo @VLPesaro vs @DinamoSassari ma questa volta si gioca alla #vitifrigoArena… - AllAroundnet : LBA Legabasket 1^ andata 2020-21: da Olbia a Pesaro ecco la prima giornata della - UnioneSarda : #Sardegna - @dinamo_sassari a Pesaro per la prima dell'undicesimo campionato in A - dinamo_sassari : ?? BUONGIORNO DINAMO Next stop ?? Pesaro ?? -