PAGELLE Sampdoria Benevento | Caldirola fa sognare | incubo in difesa per Ranieri

(Di sabato 26 settembre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Tonelli VOTI(4-4-2): Audero 5; Bereszynski 5, Tonelli 5, Colley 6.5, Augello 5; Candreva 6.5 (dal 58′ Depaoli 5), Verre 6 (dal 58′ Thorsby 5.5), Ekdal 5, Jankto 5.5; Bonazzoli 5.5 (dal 62′ Ramirez 6), Quagliarella 7 (dal 83′ Gabbiadini 6). Allenatore:5.(4-3-3): Montipò 5.5; Letizia 7, Glik 6,7.5, Foulon 6 (dal 79′ Hetemaj 5.5); Ionita 6.5, ...

Sorprende il Benevento che dopo essere andato sotto di ben due reti riesce a rimontare ed a trovare la vittoria in casa della Sampdoria. I blucerchiati avevano trovato il doppio vantaggio con Quagliar ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Sampdoria Benevento Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Benevento, valido per l ...