Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi | un’infanzia sfortunata per lui

Leggi su youmovies

(Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo: un’infanziaper lui .sono una coppia del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai1.è un volto parecchio conosciuto sul grande schermo, infatti è un attore romano che ha fatto ridere moltissimo per la sua simpatia e per il suo accento che non lo abbandona …