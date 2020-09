Napoli-Genoa, le probabili formazioni (Di sabato 26 settembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, dovrebbe confermare Osimhen davanti, con Lozano e Insigne a supporto nell’attacco a tre; Maran invece dovrà fare a meno di Perin, causa Covid-19, al suo posto Marchetti. In avanti conferme per Zappacosta, mentre Pjaca sembra favorito su Pandev per affiancare Destro. Queste le probabili formazioni: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Maran Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) L’allenatore del, Rino Gattuso, dovrebbe confermare Osimhen davanti, con Lozano e Insigne a supporto nell’attacco a tre; Maran invece dovrà fare a meno di Perin, causa Covid-19, al suo posto Marchetti. In avanti conferme per Zappacosta, mentre Pjaca sembra favorito su Pandev per affiancare Destro. Queste le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso(3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Maran Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli

Napoli-Genoa spostata alle 18 dopo positività di Perin: tutti negativi gli altri rossoblu

Napoli-Genoa, Raffaele Auriemma ricorda: "Il numero minimo di calciatori da inserire nella lista è di 13"

