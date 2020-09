Moto3 | Arbolino in pole annuncia il passaggio in Moto2

(Di sabato 26 settembre 2020) Ed era stato nella stessa occasione che aveva anticipato a Gazzetta.it, vedi video, il suoin. Ora però si sa quale sarà il suo nuovo team: la Intact GP , dove sarà in squadra con ...

gponedotcom : Arbolino show a Barcellona: pole e record della pista: Il milanese rifila sei decimi a Fernandez e Rodrigo, che com… - FormulaPassion : #Moto3 | #CatalanGP, qualifiche: pole per #Arbolino, disastro #Ogura - Gazzetta_it : . @tonyarbolino stellare: si prende la pole e annuncia il passaggio in Moto2: “Che giro, ragazzi!” #CatalanGP… - Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, Barcellona: strepitosa pole di Arbolino - SkySport : RT @SkySportMotoGP: TONY ARBOLINO SPAZIALE? (?? #Moto3) Arenas conquista la seconda fila, Ogura partirà indietrissimo! 1????? @TonyArbolino (1… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Arbolino

Stratosferico. Non si può definire in altra maniera Tony Arbolino (Honda Rivacold), che conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna 2020 della Moto3 andando a sbriciolare il record della p ...Il pilota della Rivacold Snipers polverizza il record del tracciato catalano e rifila 0"6 a Fernandez. Arenas è quarto, Ogura eliminato in Q1. Quella di oggi sarà una giornata che resterà impressa a l ...