Mondiali Imola 2020 | prova in linea donne Elite oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Aidisi assegna il titolo iridato dellain, chelungo i 143 chilometri dei cinque giri del circuito imolese promette scintille. Confermata la presenza della campionessa in carica: l’olandese Annemiek Van Vleuten sarà al via nonostante la frattura al polso di meno di dieci giorni fa. Tra le orange pericolosa anche Anna Van der Breggen, mentre l’Italia avrà in Elisa Longo Borghini la propria punta di diamante. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con lascritta che non vi farà perdere nemmeno un chilometro.E TV – La corsa scatterà alle ore 12:35, con l’arrivo ...