Loretta Goggi, lacrime a ‘Tale e quale show’. La sorpresa è inaspettata e lei cede: “Non ci credo…” (Di sabato 26 settembre 2020) Tale e quale show è tornato in televisione e nella seconda puntata anche pubblico il studio (97 persone) è rientrato per sostenere i partecipanti al talent di Carlo Conti. Nel secondo appuntamento, venerdì 25 settembre in prima serata su Rai1, Tale e quale Show, il pubblico ha tributato la prima standing ovation di questa decima edizione alla Proud Mary di Barbara Cola che si è trasformata Tina Turner, una delle migliori viste nel programma, vincendo con 75 punti la puntata. Distaccata a 60 punti la pur brava Giulia Sol che ha affrontato il mito di Whitney Houston in Greatest Love of All, piazzandosi di nuovo sul podio; terza la sorprendete Carolina Rey che si è misurata con la difficile vocalità di Arisa ne La Notte.



Carlo Conti ha chiuso la puntata festeggiando il doppio compleanno di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Tale eshow è tornato in televisione e nella seconda puntata anche pubblico il studio (97 persone) è rientrato per sostenere i partecipanti al talent di Carlo Conti. Nel secondo appuntamento, venerdì 25 settembre in prima serata su Rai1, Tale eShow, il pubblico ha tributato la prima standing ovation di questa decima edizione alla Proud Mary di Barbara Cola che si è trasformata Tina Turner, una delle migliori viste nel programma, vincendo con 75 punti la puntata. Distaccata a 60 punti la pur brava Giulia Sol che ha affrontato il mito di Whitney Houston in Greatest Love of All, piazzandosi di nuovo sul podio; terza la sorprendete Carolina Rey che si è misurata con la difficile vocalità di Arisa ne La Notte.Carlo Conti ha chiuso la puntata festeggiando il doppio compleanno di ...

taleequaleshow : Tutti in piedi per Loretta Goggi ?? #taleequaleshow - Adnkronos : Loretta Goggi compie 70 anni, in lacrime per l'omaggio di Rai1 - Nunambro1 : @SebVernazza “Che fretta c’era, maledetta primavera” Loretta Goggi ?????????????????????? - ciccia61 : RT @taleequaleshow: Tutti in piedi per Loretta Goggi ?? #taleequaleshow - scheerenberger : RT @Adnkronos: Loretta Goggi compie 70 anni, in lacrime per l'omaggio di Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Loretta Goggi Loretta Goggi, io 'femminilista' a 70 anni Agenzia ANSA Bianca Guaccero, affascinante nei panni di Holly Golightly: «Splendida, ci piaci così!»

Bianca Guaccero veste i panni di Audrey Hepburn su Instagram e i followers impazziscono per lei. La showgirl si è fatta conoscere conducendo il programma Detto Fatto che da qualche mese è stato messo ...

Tale e Quale Show, Loretta Goggi in lacrime dopo l'omaggio di Carlo Conti

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale Show Show. Le 70 candeline le spegnerà il 29 settembre ma l’omaggio anticipato di qualche giorno da “Tale e Quale Show” per i suoi quasi 60 anni di carriera han ...

Bianca Guaccero veste i panni di Audrey Hepburn su Instagram e i followers impazziscono per lei. La showgirl si è fatta conoscere conducendo il programma Detto Fatto che da qualche mese è stato messo ...Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale Show Show. Le 70 candeline le spegnerà il 29 settembre ma l’omaggio anticipato di qualche giorno da “Tale e Quale Show” per i suoi quasi 60 anni di carriera han ...