John David Washington: "Vorrei interpretare un supereroe DC o Marvel"

La star di Tenet, John David Washington, ha spiegato che tipo di supereroe, sia dell'universo Marvel sia di quello DC, gli piacerebbe interpretare e per quale film firmerebbe subito. In una recente intervista John David Washington si è detto disponibile ad interpretare un supereroe, non importa se DC o Marvel, l'importante è il regista da cui arriva la proposta e l'approccio al ruolo. John David Washington si è detto "aperto" ad un possibile ruolo di supereroe da Marvel Studios o DC Films. Dopo il suo ruolo da protagonista in Tenet, nuova pellicola del regista Christopher Nolan, ...

John David Washington si è detto "aperto" ad un possibile ruolo di supereroe da Marvel Studios o DC Films. Dopo il suo ruolo da protagonista in Tenet, nuova pellicola del regista Christopher Nolan, l' ...

