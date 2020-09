Gp Catalogna, Morbidelli: "Pole bellissima sensazione" (Di sabato 26 settembre 2020) MONTMELO' - "E' una bellissima sensazione, avevo particolarmente voglia di andare forte oggi. Già dall'inizio ho capito che si poteva fare bene. Sono molto contento di come sia andata la giornata ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) MONTMELO' - "E' una, avevo particolarmente voglia di andare forte oggi. Già dall'inizio ho capito che si poteva fare bene. Sono molto contento di come sia andata la giornata ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 elogia pubblicamente il suo nuovo compagno di squadra: 'Pilota di un calibro diverso' #CatalanGP… - SkyTG24 : MotoGp, qualifiche Gp di Catalogna: Morbidelli in pole position, Rossi parte terzo - sportli26181512 : MotoGP, la griglia di partenza del GP di Catalunya 2020 a Montmeló: A Barcellona Morbidelli festeggia la prima pole… - CorriereQ : Motogp, Catalogna: Morbidelli in pole, terzo tempo per Rossi - princigallomich : Morbidelli in pole nel Gp di Catalogna davanti a Quartararo e Rossi -