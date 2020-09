Gabriel Garko gay: Gabriele Rossi ed Eva Grimaldi commentano (Di sabato 26 settembre 2020) La notizia ‘Gabriel Garko gay’ è stata per anni – citando l’attore – il segreto di Pulcinella: tutti lo sapevano. Il protagonista di tante fiction Ares è stato per tutto questo tempo costretto a fidanzarsi con donne sue colleghe per business e quando ieri è andato al Grande Fratello Vip a fare coming out ha attirato a sé sia critiche che complimenti. A difendere a spada tratta il coming out di Garko sono stati Gabriele Rossi ed Eva Grimaldi, che fanno parte della vita dell’attore da anni. Gabriele Rossi, in risposta ad una utente che aveva accusato Garko di essere poco sincero perché per anni ha finto relazioni per passare da etero, ha scritto: “Se solo capissi ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020) La notizia ‘gay’ è stata per anni – citando l’attore – il segreto di Pulcinella: tutti lo sapevano. Il protagonista di tante fiction Ares è stato per tutto questo tempo costretto a fidanzarsi con donne sue colleghe per business e quando ieri è andato al Grande Fratello Vip a fare coming out ha attirato a sé sia critiche che complimenti. A difendere a spada tratta il coming out disono statied Eva, che fanno parte della vita dell’attore da anni., in risposta ad una utente che aveva accusatodi essere poco sincero perché per anni ha finto relazioni per passare da etero, ha scritto: “Se solo capissi ...

