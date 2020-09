Coronavirus, denuncia dell’Asl Napoli 1 Centro: Assembramento sospetto con telecamera (Di sabato 26 settembre 2020) Una folla di almeno un centinaio di persone provenienti da diversi comuni ha improvvisamente occupato l’area dedicata all’esecuzione dei tamponi. È accaduto stamane al Frullone, sede della Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria, specificando che la folla era composta da persone non residenti nel territorio di competenza dell’ASL e che pretendevano di essere sottoposte al test “immediatamente”. Dopo aver reso dichiarazioni ad una persona che, munita di telecamera e restando sempre all’esterno dell’ingresso principale, ha anche provveduto a girare immagini dell’Assembramento, la folla si è improvvisamente dileguata, senza effettuare alcun test e senza alcun ulteriore chiarimento. Il sospetto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) Una folla di almeno un centinaio di persone provenienti da diversi comuni ha improvvisamente occupato l’area dedicata all’esecuzione dei tamponi. È accaduto stamane al Frullone, sede della Direzione Generale dell’ASL. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria, specificando che la folla era composta da persone non residenti nel territorio di competenza dell’ASL e che pretendevano di essere sottoposte al test “immediatamente”. Dopo aver reso dichiarazioni ad una persona che, munita die restando sempre all’esterno dell’ingresso principale, ha anche provveduto a girare immagini dell’, la folla si è improvvisamente dileguata, senza effettuare alcun test e senza alcun ulteriore chiarimento. Il...

La mascherina anti-Covid obbligatoria in Campania è notizia di qualche giorno fa. Tuttavia da mesi vigono i dpcm e le ordinanze regionali che obbligano al distanziamento sociale e alla mascherina nei ...

Ieri c'era stato un nuovo balzo dei contagi che erano stati 122 ed è stato registrato, purtroppo, anche un decesso.Intanto, nuove ricerche dimostrano come i contagi sul lavoro da Covid-19 sono ...

La mascherina anti-Covid obbligatoria in Campania è notizia di qualche giorno fa. Tuttavia da mesi vigono i dpcm e le ordinanze regionali che obbligano al distanziamento sociale e alla mascherina nei ...