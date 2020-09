Ciccio Graziani dopo la caduta: “Un angelo mi ha salvato, Dio mi è stato particolarmente vicino” (Di sabato 26 settembre 2020) Ciccio Graziani se l’è vista brutta per una caduta da una scala avvenuta nel weekend tra il 5 e il 6 settembre, che l’ha portato ad operarsi ad un polmone. L’ex calciatore, mentre era intento a riparare un buco all’interno di una recinzione nei pressi della sua abitazione ad Arezzo, è caduto da un’altezza di circa 6 metri. L’impatto ha procurato la frattura di 11 costole e 6 vertebre. Ora sta meglio, è stato dimesso dall’ospedale ed ha deciso di raccontare tutto in un video pubblicato sul sito ‘Arezzonotizie.it’: “Non ho parole per ringraziarvi di tutto l’affetto, la stima e la simpatia che mi avete mostrato in questo momento difficile della mia vita. A volte la testardaggine, la superficialità, il pensare di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020)se l’è vista brutta per unada una scala avvenuta nel weekend tra il 5 e il 6 settembre, che l’ha portato ad operarsi ad un polmone. L’ex calciatore, mentre era intento a riparare un buco all’interno di una recinzione nei pressi della sua abitazione ad Arezzo, è caduto da un’altezza di circa 6 metri. L’impatto ha procurato la frattura di 11 costole e 6 vertebre. Ora sta meglio, èdimesso dall’ospedale ed ha deciso di raccontare tutto in un video pubblicato sul sito ‘Arezzonotizie.it’: “Non ho parole per ringraziarvi di tutto l’affetto, la stima e la simpatia che mi avete mostrato in questo momento difficile della mia vita. A volte la testardaggine, la superficialità, il pensare di ...

