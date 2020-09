Berlusconi “chiede di essere di nuovo ricoverato. Ancora positivo ad Arcore, non può incontrare nessuno” (Di sabato 26 settembre 2020) Dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato, il virologo Massimo Clementi spiega che la sua “è una positività al Sars-CoV-2 molto bassa e non richiede terapie“. Ma nonostante sia “totalmente asintomatico”, Silvio Berlusconi, che non si è Ancora negativizzato, vuole tornare in ospedale. A rivelare l’intenzione del leader di Forza Italia a tre giorni dal suo 84esimo compleanno, è Repubblica: in un articolo pubblicato sul sito, si legge che l’ex presidente del Consiglio sta trascorrendo il suo isolamento a Villa San Martino ad Arcore. Una situazione “che non gli consente di incontrare nessuno lo ha con ogni probabilità spinto a chiedere di essere nuovamente ricoverato“. Insieme a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Dal San Raffaele di Milano, dove era stato, il virologo Massimo Clementi spiega che la sua “è una positività al Sars-CoV-2 molto bassa e non richiede terapie“. Ma nonostante sia “totalmente asintomatico”, Silvio, che non si ènegativizzato, vuole tornare in ospedale. A rivelare l’intenzione del leader di Forza Italia a tre giorni dal suo 84esimo compleanno, è Repubblica: in un articolo pubblicato sul sito, si legge che l’ex presidente del Consiglio sta trascorrendo il suo isolamento a Villa San Martino ad. Una situazione “che non gli consente dinessuno lo ha con ogni probabilità spinto a chiedere dinuovamente“. Insieme a ...

