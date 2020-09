Benevento da record: prima neopromossa a segnare almeno 3 gol al debutto dalla Juve nel 2007 (Di sabato 26 settembre 2020) Un Benevento da record. La vittoria di oggi in rimonta sulla Samp, secondo quanto riferito da Opta Paolo, ha definito una statistica importante: i sanniti di Pippo Inzaghi infatti sono la prima squadra neo promossa a segnare almeno tre gol in un esordio stagionale dalla Juventus nel 2007. 3 – Il #Benevento di Filippo #Inzaghi è la prima squadra neopromossa a segnare almeno 3 gol in un esordio stagionale dalla Juventus nel 2007. Ritorno. pic.twitter.com/IcZ2MAlOjN — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2020 Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Unda. La vittoria di oggi in rimonta sulla Samp, secondo quanto riferito da Opta Paolo, ha definito una statistica importante: i sanniti di Pippo Inzaghi infatti sono lasquadra neo promossa atre gol in un esordio stagionalentus nel. 3 – Il #di Filippo #Inzaghi è lasquadra3 gol in un esordio stagionalentus nel. Ritorno. pic.twitter.com/IcZ2MAlOjN — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2020 Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tomas1374 : Avendo già superato il record della #Juve in serie cadetta, vediamo se il #Benevento arriverà 3° in #SerieA - infoitsport : Wind of change. Inzaghi e un Benevento diverso da quello dei disastri da record -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento record Il Benevento continua a macinare record: altro primato per la Strega anteprima24.it Inzaghi: "Credo nel mio Benevento. Che soddisfazione i complimenti di Ranieri"

"Io perdevo qui, poi ho guardato il maxischermo e ho visto che aveva segnato Lazzari e c'era un piccola felicità in me nonostante il nostro risultato". L'intervista post Samp-Benevento di Pippo Inzagh ...

Serie A, storico Quagliarella: nuovo record per il bomber della Sampdoria

Fabio Quagliarella è andato a segno nella sua 16a stagione consecutiva in Serie A grazie alla rete realizzata contro il Benevento, nel corso della seconda giornata del campionato 2020/21. LEGGI ANCHE ...

"Io perdevo qui, poi ho guardato il maxischermo e ho visto che aveva segnato Lazzari e c'era un piccola felicità in me nonostante il nostro risultato". L'intervista post Samp-Benevento di Pippo Inzagh ...Fabio Quagliarella è andato a segno nella sua 16a stagione consecutiva in Serie A grazie alla rete realizzata contro il Benevento, nel corso della seconda giornata del campionato 2020/21. LEGGI ANCHE ...