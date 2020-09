Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di sabato 26 settembre 2020) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica Acqua S.Bernardo Cantù 0 Allianz Trieste 0 AX Armani Exchange Milano 0 Banco di Sardegna Sassari 0 Carpegna Prosicutto Pesaro 0 De’Longhi Treviso 0 Dolomiti Energia Trento 0 Fortitudo ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAcqua S.Bernardo Cantù 0 Allianz Trieste 0 AX Armani Exchange Milano 0 Banco di Sardegna Sassari 0 Carpegna Prosicutto Pesaro 0 De’Longhi Treviso 0 Dolomiti Energia Trento 0 Fortitudo ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, al via il campionato di Serie A: orari e dirette tv della prima giornata QUOTIDIANO.NET Nba: Boston ribalta Miami, serie riaperta

L’orgoglio dei Celtics impedisce agli Heat di poter accedere alle Finals Nba già in gara-5. Nella bolla di Orlando, Boston ribalta 121-108 la formazione di coach Spoelstra, che era andata avanti di 12 ...

NBA, grande rimonta dei Boston Celtics che battono Miami. Heat avanti 3-2 nella serie

I Miami Heat non sfruttano il primo matchpoint contro i Boston Celtics, che vincono 121 a 108 gara 5 della finale di Conference. I Celtics sono stati autori di una grande rimonta e con orgoglio si son ...

