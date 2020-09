Autopsia Willy: “Fratelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due” (Di sabato 26 settembre 2020) “I Fratelli Bianchi hanno spaccato il cuore di Willy Monteiro in due”. È quanto emerge dall’Autopsia del giovane pestato e ucciso. “Lesionati tutti gli organi interni, compresi i polmoni, la milza e il pancreas. Il cuore era spaccato in due parti con una lesione di sette centimetri”. È quanto emerge dai risultati preliminari dell’Autopsia effettuata … L'articolo Autopsia Willy: “Fratelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 settembre 2020) “I FratelliildiMonteiro in due”. È quanto emerge dall’del giovane pestato e ucciso. “Lesionati tutti gli organi interni, compresi i polmoni, la milza e il pancreas. Ilerain due parti con una lesione di sette centimetri”. È quanto emerge dai risultati preliminari dell’effettuata … L'articolo: “Fratelligliilin due” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - Corriere : Willy, l’autopsia: «Cuore e polmoni spaccati dalle botte ricevute» - marisavillani : RT @repubblica: Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - turi29834548 : RT @ISentinellidi: Dall'autopsia emerge una verità raccapricciante Non vorremmo dover fare cronaca nera, ma il corpo di Willy è il corpo di… - LEOREDBARON : RT @Gio_Elia1: Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' -

Ultime Notizie dalla rete : Autopsia Willy Autopsia Willy, lesioni come se fossero stati usati oggetti contundenti Giornalettismo All’alba corsa dei cavalli in viale Regione Siciliana a Palermo, gara tra due calessi (FOTO)

Ennesima corsa dei cavalli in viale Regione Siciliana a Palermo. Ore 6.50 lo start. La procedura è sempre la stessa che si ripete da tempo. A dire il vero il campo di gara prescelto nelle ultime compe ...

L'autopsia di Willy Monteiro Duarte: il cuore spaccato a metà

C’è una lesione di 7 centimetri nel cuore di Willy Monteiro Duarte. È come spaccato a metà, dice l’autopsia che ha confermato lesioni a tutti gli organi interni, compresi fegato, diaframma, polmoni, ...

Ennesima corsa dei cavalli in viale Regione Siciliana a Palermo. Ore 6.50 lo start. La procedura è sempre la stessa che si ripete da tempo. A dire il vero il campo di gara prescelto nelle ultime compe ...C’è una lesione di 7 centimetri nel cuore di Willy Monteiro Duarte. È come spaccato a metà, dice l’autopsia che ha confermato lesioni a tutti gli organi interni, compresi fegato, diaframma, polmoni, ...