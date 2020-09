Alarm Phone: 111 morti in mare al largo della Libia. "Le politiche di frontiera europee continuano a uccidere" (Di sabato 26 settembre 2020) Il sito di monitoraggio dei soccorsi in mare, Alarm Phone, dà notizia di un naufragio in cui hanno perso la vita 111 persone, avvenuto al largo delle coste libiche di Zuara, il 21 settembre scorso. “Solo nove delle 120 persone sono vive, soccorse da un pescatore dopo giorni in mare. Con i sopravvissuti stiamo ricostruendo gli eventi. Serve assistenza medica urgente!”, scrive in un tweet l’Ong.“Tra le vittime ci sono Oumar, Fatima e i loro quattro figli. Solidarietà a famiglie e amici che hanno perso i loro cari in questo naufragio. Questa settimana ci sono stati segnalati altri 5 naufragi per un totale di circa 200 vittime. Le politiche di frontiera europee continuano a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Il sito di monitoraggio dei soccorsi in, dà notizia di un naufragio in cui hanno perso la vita 111 persone, avvenuto aldelle coste libiche di Zuara, il 21 settembre scorso. “Solo nove delle 120 persone sono vive, soccorse da un pescatore dopo giorni in. Con i sopravvissuti stiamo ricostruendo gli eventi. Serve assistenza medica urgente!”, scrive in un tweet l’Ong.“Tra le vittime ci sono Oumar, Fatima e i loro quattro figli. Solidarietà a famiglie e amici che hanno perso i loro cari in questo naufragio. Questa settimana ci sono stati segnalati altri 5 naufragi per un totale di circa 200 vittime. Ledia ...

"Mentre il Governo italiano impedisce a 6 navi da soccorso della società civile di operare, una terribile notizie: sarebbero 111 le persone morte nel naufragio avvenuto lo scorso 21 settembre davanti ...

"115 vite in pericolo al largo della Libia. Questa notte ci ha chiamati una barca in acque internazionali. La situazione era disperata, il meteo pericoloso. Abbiamo allertato le autorità alle 00.51. A ...

