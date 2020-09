Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE MENTRE SU VIA AURELIA A CAUSA DEL RERSTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA DI CASALA LUMBROSO E RACCORDO IN DIREZIONE DISPOSTIAMOCI SU VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA E SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. NEL CENTRO URBANO DI VELLETRI TRAFFICO INTENSO SU VIA APPIA TRA VIA DELLA CARANELLA E LA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE È IN CORSO UNO SCIOPERO DEL ...