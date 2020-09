Vaticano, si dimette il cardinale Becciu. Era collegato all'acquisto di un immobile a Londra (Di venerdì 25 settembre 2020) Ha rinunciato alla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei Santi e ai diritti connessi al cardinalato: la decisione è di Papa Francesco, lo stesso che lo aveva nominato cardinale Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ha rinunciato alla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei Santi e ai diritti connessi al cardinalato: la decisione è di Papa Francesco, lo stesso che lo aveva nominato

fattoquotidiano : Vaticano, Angelo Becciu si dimette dalla congregazione della causa dei santi e rinuncia al cardinalato - SkyTG24 : Vaticano, Angelo Becciu si dimette da Cause Santi e cardinalato - Corriere : Inchiesta sull'immobile di Londra: Becciu si dimette da cardinale - andreapistoni : RT @IlPrimatoN: 'L’Obolo di San Pietro per pagare il palazzo di Londra': Becciu si dimette da prefetto dei Santi e rinuncia ai diritti del… - dacua86 : RT @IlPrimatoN: 'L’Obolo di San Pietro per pagare il palazzo di Londra': Becciu si dimette da prefetto dei Santi e rinuncia ai diritti del… -