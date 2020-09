Tari quasi dimezzata: sconto del 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti (Di venerdì 25 settembre 2020) Se il Comune non effettua il servizio di raccolta rifiuti nell’area dove risiede il contribuente, questo ha diritto a uno sconto della Tari che può arrivare al 40%, a seconda della distanza dal punto di raccolta più vicino. Tari, la sentenza della Cassazione Nei Comuni in cui il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto in modo regolare, i proprieTari di casa hanno diritto ad uno sconto sulla Tari fino al 40%. La percentuale si calcola in base alla distanza dalla residenza al primo punto di raccolta Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di una società a cui è stato chiesto il pagamento della Tari anche se il servizio di raccolta, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Se ilnon effettua il servizio di raccoltanell’area dove risiede il contribuente, questo ha diritto a unodellache può arrivare al 40%, a seconda della distanza dal punto di raccolta più vicino., la sentenza della Cassazione Nei Comuni in cui il servizio di raccoltanon viene svolto in modo regolare, i propriedi casa hanno diritto ad unosullafino al 40%. La percentuale si calcola in base alla distanza dalla residenza al primo punto di raccolta Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di una società a cui è stato chiesto il pagamento dellaanche se il servizio di raccolta, ...

