Smalling, Inter in agguato. Bologna, che errore con Frabotta (Di venerdì 25 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

AlfredoPedulla : #Ranocchia ora può dire si al #Genoa. #Smalling: occhio all’#Inter, come già segnalato, se la #Roma non chiude... A… - giornali_it : Smalling, Roma attenta: c'è Conte in agguato. Bologna, che errore con Frabotta #25settembre #QuotidianiSportivi… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Smalling, #Roma attenta: c'è #Conte in agguato. #Bologna, che errore con #Frabotta - Gazzetta_it : #calciomercato #Smalling, #Roma attenta: c'è #Conte in agguato. #Bologna, che errore con #Frabotta - danisailor7 : RT @TGol61: Nel caso in cui esca Skriniar, con offerte serie non con le noccioline, l'Inter per volere di Conte ha già individuato il sosti… -