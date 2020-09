Sgarbi tuona contro la Convenzione di Faro: “Una schifezza del politicamente corretto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Dopo il deputato di FdI Andrea Delmastro anche Vittorio Sgarbi prende posizione contro la Convenzione di Faro definendola «una schifezza del convenzionalismo politicamente corretto». Così il critico commenta ai microfoni di Adnkronos il via libera definitivo al ddl di ratifica della Convenzione, che introduce il pericoloso concetto della necessità di porre limitazioni alla fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale per non offendere altrui culture. «Stare lì a contare se Pasolini ha detto delle cose che sono politicamente corrette o scandalose è una cabina di monitoraggio, un’idea della censura della libertà di pensiero e della creatività, per cui è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Dopo il deputato di FdI Andrea Delmastro anche Vittorioprende posizioneladidefinendola «unadel convenzionalismocorretto». Così il critico commenta ai microfoni di Adnkronos il via libera definitivo al ddl di ratifica della, che introduce il pericoloso concetto della necessità di porre limitazioni alla fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale per non offendere altrui culture. «Stare lì a contare se Pasolini ha detto delle cose che sonocorrette o scandalose è una cabina di monitoraggio, un’idea della censura della libertà di pensiero e della creatività, per cui è ...

Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Per il critico d'arte si tratta di uno strumento superfluo e pericoloso che aprirà la strada al suicidio culturale e artist… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Per il critico d'arte si tratta di uno strumento superfluo e pericoloso che aprirà la strada al suicidio culturale e artist… - pier2856 : RT @IlPrimatoN: Per il critico d'arte si tratta di uno strumento superfluo e pericoloso che aprirà la strada al suicidio culturale e artist… - IlPrimatoN : Per il critico d'arte si tratta di uno strumento superfluo e pericoloso che aprirà la strada al suicidio culturale… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi tuona Sgarbi tuona contro la Convenzione di Faro: “Una schifezza del politicamente corretto” Il Primato Nazionale Sgarbi torna a tuonare sul Caravaggio acquistato dal Comune di Troina

Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi nel commentare l’avvenuto trasferimento a Roma del “Seppellimento di Santa Lucia”, l’opera di Caravaggio, di proprietà del FEC (Fondo edifici di culto del M ...

Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi nel commentare l’avvenuto trasferimento a Roma del “Seppellimento di Santa Lucia”, l’opera di Caravaggio, di proprietà del FEC (Fondo edifici di culto del M ...