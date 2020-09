Serie C, scongiurato lo sciopero si attende comunicato ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembra scongiurato lo sciopero di sabato e domenica prossima in Lega Pro dopo l'intervento del presidente della Figc Gravina. Da Firenze giungono segnali confortanti con un accordo trovato con l'Aic sulle liste e nel week-end la linea è di giocare. Filtra quindi un raggio di sole per il futuro immediato delle 60 squadre di C e a quanto trapela dalla riunione di questa mattina, un punto di incontro sulle liste è stato raggiunto e le parti stanno definendo l’intesa per il regolare svolgimento delle gare nel week-end. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembralodi sabato e domenica prossima in Lega Pro dopo l'intervento del presidente della Figc Gravina. Da Firenze giungono segnali confortanti con un accordo trovato con l'Aic sulle liste e nel week-end la linea è di giocare. Filtra quindi un raggio di sole per il futuro immediato delle 60 squadre di C e a quanto trapela dalla riunione di questa mattina, un punto di incontro sulle liste è stato raggiunto e le parti stanno definendo l’intesa per il regolare svolgimento delle gare nel week-end. ITA Sport Press.

