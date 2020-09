Raffaele Fitto positivo al Coronavirus, la scoperta dopo il contagio di un collaboratore (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreL’europarlamentare di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio è arrivato dallo stesso candidato sconFitto del centrodestra alle ultime Regionali in Puglia, a pochi giorni dalla scoperta della positività di un suo collaboratore: «dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19, ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreL’europarlamentare di Fratelli d’Italiaè risultatoal. L’annuncio è arrivato dallo stesso candidato scondel centrodestra alle ultime Regionali in Puglia, a pochi giorni dalladella positività di un suo: «aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio strettodella sua positività al test covid-19, ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a ...

