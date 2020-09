Parigi | due persone ferite con una mannaia vicino all' ex sede di Charlie Hebdo | due sospetti in stato di fermo

Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - TgLa7 : I due sospettati per l'attentato di questa mattina a #Parigi sono in stato di fermo. Lo hanno reso noto fonti della… - MediasetTgcom24 : Attentato Parigi, due feriti dipendenti di un'agenzia di stampa #parigi - ZzuCicciu : RT @petergomezblog: #Parigi, due persone accoltellate con una mannaia vicino all’ex redazione di Charlie Hebdo: fermati due sospetti https:… - GraceDama : Parigi, attentato nell'ex sede Charlie Hebdo: 4 feriti gravi, fermati due sospetti. Trovata l'arma. Diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi due

PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver superato nel secondo turno la statunitense Asia Muhammad, sconfitta in due set 6-3 6-4, Martina Trevisan festeggia l'ingresso nel tabellone principale del Roland Garros do ...Attentatori Parigi, chi sono: 2 uomini in stato di fermo, per la Procura nazionale tra loro ci sarebbe il principale autore. Uno dei sospetti è indo-pachistano Ci sono due sospetti fermati per l’atten ...